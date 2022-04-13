Пентагон рассматривает возможность предоставления украинской армии вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee

Пентагон рассматривает возможность предоставления Украине в новом пакете венной помощи вертолетов Ми-17 и внедорожников Humvee, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена.
Согласно изданию, новый пакет военной помощи Киеву может оцениваться в $750 млн, но пока точно не определено, какие конкретно виды вооружений будут в нем содержаться.
По данным The Washington Post, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.
Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.
Согласно изданию, новый пакет военной помощи Киеву может оцениваться в $750 млн, но пока точно не определено, какие конкретно виды вооружений будут в нем содержаться.
По данным The Washington Post, предварительно в пакете фигурировали гаубицы, беспилотные летательные аппараты береговой защиты, а также костюмы радиационной, химической и биологической защиты.
Но пока неясно, останется ли все это снаряжение в финальном пакете, сообщает газета.
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