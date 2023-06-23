Пентагон про удары по Чонгарскому мосту: Украина самостоятельно принимает решения

В Пентагоне прокомментировали последние удары, нанесенные по Чонгарскому мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом.
На пресс-брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер высказал свою точку зрения по этому вопросу.
По его словам, Украина самостоятельно планирует и осуществляет боевые операции, в то время как США и их союзники предоставляют ей необходимую поддержку для обороны от российской агрессии.
На пресс-брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер высказал свою точку зрения по этому вопросу.
По его словам, Украина самостоятельно планирует и осуществляет боевые операции, в то время как США и их союзники предоставляют ей необходимую поддержку для обороны от российской агрессии.
Он также отметил, что США готовы продолжать сотрудничество с Украиной и предоставлять ей поддержку в ее стремлении к мирному разрешению конфликта и восстановлению территориальной целостности.
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