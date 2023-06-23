Пентагон про удары по Чонгарскому мосту: Украина самостоятельно принимает решения

12:33 23 июня Киев, Украина





На пресс-брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер высказал свою точку зрения по этому вопросу.



По его словам, Украина самостоятельно планирует и осуществляет боевые операции, в то время как США и их союзники предоставляют ей необходимую поддержку для обороны от российской агрессии. Пентагоне прокомментировали последние удары, нанесенные по Чонгарскому мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом.На пресс-брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер высказал свою точку зрения по этому вопросу.По его словам, Украина самостоятельно планирует и осуществляет боевые операции, в то время как США и их союзники предоставляют ей необходимую поддержку для обороны от российской агрессии.

"Это борьба, которую ведет Украина. Они самостоятельно планируют и осуществляют эти боевые действия. Мы сфокусированы на сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить им необходимые средства для защиты своей страны и возвращения суверенитета на оккупированные территории", - подчеркнул Райдер.



Он также отметил, что США готовы продолжать сотрудничество с Украиной и предоставлять ей поддержку в ее стремлении к мирному разрешению конфликта и восстановлению территориальной целостности.