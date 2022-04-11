Пентагон призывает завершить все войны с участием армии США

14:36 15 ноября Киев, Украина

Каждая мировая держава пытается примерить на себя образ борца за мир и безопасность. К сожалению, удержаться в этом образе пока не удалось ни одной из них. Не стала в очередной раз исключением и Америка. Как стало известно из сообщения газеты The Hill, которая ссылалась на текст меморандума, новый исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием американских военных.

"Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться", - написал Миллер в документе.

США "остаются привержены тому, чтобы завершить войну" в Афганистане, подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Афганистан может стать плацдармом для террористов после ухода американских военных.