Пентагон пока не наблюдает размещение войск в беларуси

08:54 18 октября Киев, Украина

В беларуси не зафиксировано признаки, которые могут потенциально повлиять на развитие ситуации на поле боя в Украине.



Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США во вторник, 18 октября.

"Что касается беларуси, это то, за чем мы, конечно, следим. Пока у нас нет никаких признаков, которые могли бы заставить нас, знаете, изменить наши взгляды (на развитие ситуации – ред.) на поле боя в ее нынешнем виде", - отметил он.



По его словам, США также не наблюдают ничего в плане перемещения стратегических самолетов и других средств россии, способных нести ядерное оружие, внутри россии, что могло бы изменить позицию ядерного сдерживания США в Европе.