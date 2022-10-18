Пентагон пока не наблюдает размещение войск в беларуси

В беларуси не зафиксировано признаки, которые могут потенциально повлиять на развитие ситуации на поле боя в Украине.
Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США во вторник, 18 октября.
По его словам, США также не наблюдают ничего в плане перемещения стратегических самолетов и других средств россии, способных нести ядерное оружие, внутри россии, что могло бы изменить позицию ядерного сдерживания США в Европе.
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