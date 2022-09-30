Пентагон откроет командный центр в Германии для координации поставок вооружения и обучения ВСУ

10:15 30 сентября Киев, Украина

Система подготовки украинских военных и помощи ВСУ будет передана под единое новое командование в Германии. Его возглавит высокопоставленный генерал США

Об этом пишет The New York Times.





Ожидается, что новое командование возглавит высокопоставленный генерал США Кристофер Каволи. Он будет выполнять решения Контактной группы по обороне Украины, в которую входят 40 стран мира. Эта группа более известна как коалиция Рамштайн. Всего в центре, который откроется в штаб-квартире армии США в Европе, расположенном в городе Висбаден, будут работать около 300 человек. Туда из Штутгарта уже переехал логистический центр, подбирающий вооружения и технику по запросу Украины. С начала войны в Украине оснащение и обучение ВСУ велись экспромтом и больше напоминали импровизацию перед лицом необходимости. За это время в виде срочных поставок вооружения и припасов Вашингтон передал Киеву военной помощи на более чем 16 млрд долларов. Теперь же США намерены выстроить системную работу и выполнить обещание президента Джо Байдена – обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины.Ожидается, что новое командование возглавит высокопоставленный генерал США Кристофер Каволи. Он будет выполнять решения Контактной группы по обороне Украины, в которую входят 40 стран мира. Эта группа более известна как коалиция Рамштайн. Всего в центре, который откроется в штаб-квартире армии США в Европе, расположенном в городе Висбаден, будут работать около 300 человек. Туда из Штутгарта уже переехал логистический центр, подбирающий вооружения и технику по запросу Украины.

«Это признание важной миссии по оказанию помощи нашим украинским партнерам в области безопасности», – отметил адмирал Джеймс Дж. Ставридис. «Это также создаст официальную структуру безопасности, которой наши союзники и партнеры смогут придерживаться с точки зрения передачи своего оборудования и обучения в руки украинцев», – пояснил он.

Центр предполагается создать по аналогии с командованием для обучения и оснащения армий Ирака и Афганистана. В Пентагоне пока не раскрывают деталей о работе структуры публично, чтобы у россии не было возможности заявить о том, что в Украине она воюет с войсками НАТО и США, а не с украинским народом.