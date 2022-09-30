Пентагон откроет командный центр в Германии для координации поставок вооружения и обучения ВСУ

Система подготовки украинских военных и помощи ВСУ будет передана под единое новое командование в Германии. Его возглавит высокопоставленный генерал США.
Об этом пишет The New York Times.
С начала войны в Украине оснащение и обучение ВСУ велись экспромтом и больше напоминали импровизацию перед лицом необходимости. За это время в виде срочных поставок вооружения и припасов Вашингтон передал Киеву военной помощи на более чем 16 млрд долларов. Теперь же США намерены выстроить системную работу и выполнить обещание президента Джо Байдена – обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины.
Ожидается, что новое командование возглавит высокопоставленный генерал США Кристофер Каволи. Он будет выполнять решения Контактной группы по обороне Украины, в которую входят 40 стран мира. Эта группа более известна как коалиция Рамштайн. Всего в центре, который откроется в штаб-квартире армии США в Европе, расположенном в городе Висбаден, будут работать около 300 человек. Туда из Штутгарта уже переехал логистический центр, подбирающий вооружения и технику по запросу Украины.
Ожидается, что новое командование возглавит высокопоставленный генерал США Кристофер Каволи. Он будет выполнять решения Контактной группы по обороне Украины, в которую входят 40 стран мира. Эта группа более известна как коалиция Рамштайн. Всего в центре, который откроется в штаб-квартире армии США в Европе, расположенном в городе Висбаден, будут работать около 300 человек. Туда из Штутгарта уже переехал логистический центр, подбирающий вооружения и технику по запросу Украины.
Центр предполагается создать по аналогии с командованием для обучения и оснащения армий Ирака и Афганистана. В Пентагоне пока не раскрывают деталей о работе структуры публично, чтобы у россии не было возможности заявить о том, что в Украине она воюет с войсками НАТО и США, а не с украинским народом.
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