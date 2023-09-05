Пентагон объявил, что Байден разрешил обучение украинских пилотов на F-16

09:34 09 августа Киев, Украина





Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Пентагоне подтвердили, что президент США Джо Байден "дал зеленый свет" на разрешение и поддержку подготовки украинских пилотов к обучению на истребителях F-16.Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Как вы знаете, процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавляют Дания и Нидерланды. Президент Байден дал зеленый свет для того, чтобы сделать это возможным, а также поддержать сам процесс обучения", — сказала Сингх.

Она добавила, что не владеет информацией о конкретных пилотах, которые будут учиться.



4 августа издание Politico со ссылкой на неназванные источники в США сообщило, что первая группа из восьми украинских пилотов, свободно владеющих английским, готова начать обучение на истребителях, как только европейские союзники составят официальные планы обучения и утвердят Соединенные Штаты.



Кроме того, еще 20 пилотов с минимальными знаниями английского языка пройдут языковую учебу в Великобритании в течение месяца. Всего 32 украинских пилота предназначены для участия в программе подготовки, но знание английского языка остается значительным препятствием.



В прошлом месяце США заявили, что позволят европейским странам обучать украинцев на истребителях F-16, что будет способствовать усилиям Украины противостоять преимуществу россии в воздухе.



В мае Байден сообщил лидерам G7, что США поддержат совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, хотя к тому времени было непонятно, когда начнется это обучение.