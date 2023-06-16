Пентагон обнаружил ошибку в оценке американского вооружения, отправленного Украине – Reuters

Помощник сенатора и представителей Минобороны США, на которых ссылается Reuters, сообщили, что Пентагон переоценил стоимость американского вооружения, присланного в Украину, примерно в 3 миллиарда долларов.
По словам источников, эта ошибка открывает возможность отправки дополнительного оружия в Украину для защиты от российского вторжения.
Два высокопоставленных чиновника Пентагона заявили, что ошибка произошла вследствие завышения стоимости оружия, которое было взято из американских запасов и затем отправлено в Украину.
Представитель Минобороны США сказал, что, возможно, количество переоцененных вооружений может возрасти, поскольку Пентагон более тщательно изучает ситуацию, увеличив сумму на 3 миллиарда долларов.
Агентство отмечает, что чиновники и помощник сената говорили на условиях анонимности.
С августа 2021 США отправили в Украину из своих запасов оружие на сумму около 21,1 миллиарда долларов.
Хотя неизвестно, как отреагирует Конгресс на эту новость, изменение оценки вооружения может отсрочить потребность администраций Байдена просить Конгресс выделить дополнительные средства для Украины, отмечает Reuters.
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