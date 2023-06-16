Пентагон обнаружил ошибку в оценке американского вооружения, отправленного Украине – Reuters

07:55 19 мая Киев, Украина

Помощник сенатора и представителей Минобороны США, на которых ссылается Reuters, сообщили, что Пентагон переоценил стоимость американского вооружения, присланного в Украину, примерно в 3 миллиарда долларов.



По словам источников, эта ошибка открывает возможность отправки дополнительного оружия в Украину для защиты от российского вторжения.



Два высокопоставленных чиновника Пентагона заявили, что ошибка произошла вследствие завышения стоимости оружия, которое было взято из американских запасов и затем отправлено в Украину.

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", - сказал один из представителей Пентагона.

Представитель Минобороны США сказал, что, возможно, количество переоцененных вооружений может возрасти, поскольку Пентагон более тщательно изучает ситуацию, увеличив сумму на 3 миллиарда долларов.