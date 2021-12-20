Пентагон назначил нового военного атташе посольства США в России

08:06 14 Июль Киев, Украина

Новым атташе по вопросам обороны в посольстве США в России назначен контр-адмирал Филип Ю. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны США.



Она не уточнила, когда именно Ю начнет работу в американской дипломатической миссии в Москве. В уведомлении говорится лишь, что до настоящего времени контр-адмирал курировал вопросы отношений с Китаем в аппарате начальника штаба ВМС США.