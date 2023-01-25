Пентагон наращивает производство боеприпасов для Украины

В планах Министерства обороны США в течение двух лет нарастить производство артиллерийских боеприпасов на 500%, выпуская ежемесячно 90 тыс. снарядов.
Об этом во вторник, 24 января, пишет NYT со ссылкой на чиновника американской армии.
Об этом во вторник, 24 января, пишет NYT со ссылкой на чиновника американской армии.
Объясняется, что эти усилия будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей.
Издание отмечает, что "в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войны с помощью небольшого количества дорогостоящего высокоточного оружия, Украина в значительной степени полагается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами".
Отмечается, что до вторжения рф в Украину армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц, но потребность в снабжении Вооруженных сил Украины побудила руководство Пентагона утроить производство в сентябре, а затем еще раз удвоить его в январе, чтобы в итоге производить 90 тыс. или более снарядов в месяц.
Отмечается, что до вторжения рф в Украину армия США производила 14,4 тыс. неуправляемых снарядов в месяц, но потребность в снабжении Вооруженных сил Украины побудила руководство Пентагона утроить производство в сентябре, а затем еще раз удвоить его в январе, чтобы в итоге производить 90 тыс. или более снарядов в месяц.
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