Пентагон направит персонал в Украину для мониторинга военной помощи США

Пентагон направит свой персонал в Украину для мониторинга использования военной помощи со стороны США, как сообщает информационный канал CNN. Этот шаг обусловлен призывами части республиканцев в Конгрессе к более строгому контролю за расходованием американских средств.
Генеральный инспектор Пентагона уточнил, что высокопоставленный представитель США начал свою работу в Украине в конце августа, и ожидается, что до конца сентября к нему присоединится дополнительный персонал. Эта специализированная группа будет базироваться в посольстве США в Киеве и будет заниматься мониторингом американской военной помощи.
Администрация президента США в недавнем обращении к Конгрессу просила выделить Украине дополнительные 24 миллиарда долларов, включая 13 миллиардов на поддержку в области безопасности. Однако некоторые скептически настроенные республиканцы высказывают сомнения в целесообразности таких расходов и призывают к более строгому надзору над этим процессом.
Генеральный инспектор Пентагона уточнил, что высокопоставленный представитель США начал свою работу в Украине в конце августа, и ожидается, что до конца сентября к нему присоединится дополнительный персонал. Эта специализированная группа будет базироваться в посольстве США в Киеве и будет заниматься мониторингом американской военной помощи.
Администрация президента США в недавнем обращении к Конгрессу просила выделить Украине дополнительные 24 миллиарда долларов, включая 13 миллиардов на поддержку в области безопасности. Однако некоторые скептически настроенные республиканцы высказывают сомнения в целесообразности таких расходов и призывают к более строгому надзору над этим процессом.
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