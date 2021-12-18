Пенсионерке в Крыму дали 12 лет за шпионаж в пользу Украины

14:52 29 Март Киев, Украина

Севастопольский горсуд приговорил 66-летнюю крымчанку к 12 годам колонии, признав ее виновной в госизмене, а именно в передаче секретных сведений разведке Минобороны Украины.

О приговоре в понедельник сообщила пресс-служба "суда".

"Уроженка Бахчисарая, 1955 года рождения, была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с главным управлением разведки министерства обороны Украины", - говорится в пресс-релизе.

Ранее украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова отмечала, что речь идет о пенсионерке Галине Довгополой. Омбудсмен писала, что она — гражданка Украины, а "суд" сообщает, что России.



Уголовное дело "суд" рассматривал в закрытом режиме из-за "государственной тайны" и признал ее виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена).



Оккупанты заявили, что пенсионерка якобы собирала разведывательную информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота — "речь идет о данных, которые раскрывают сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицами дежурного радиста и таблицами телефонных, телеграфных и радио- позывных в мирное время".



Женщину задержали в Севастополе в 2019 году. Тогда ФСБ заявляла, что ее завербовали украинские спецслужбы по заданию разведки Минобороны. Тогда же Довгополую арестовали и этапировали в СИЗО №2 в Москве.