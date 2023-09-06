Пехота ВСУ преодолела «зубы дракона» в Запорожской области

10:09 05 сентября Киев, Украина





Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны



В ISW не готовы оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж при отсутствии украинской тяжелой техники в этих районах. Украинская легкая пехота продвинулась на позиции за противотанковыми рвами и противотанковыми препятствиями "Зубы дракона" российской обороны в западной части Запорожской области.Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) В ISW не готовы оценить, прорвали ли украинские войска этот российский оборонительный рубеж при отсутствии украинской тяжелой техники в этих районах.

“Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись на позиции в лесополосе к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", которые являются частью трехслойной обороны к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова. )”, — говорится в аналитическом отчете.

Как отметили аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше вглубь серии подготовленных российских оборонных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербовое.

"Другие геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к российским оборонным позициям между Роботиным (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова)", - отмечается в отчете ISW.

Аналитики также отметили, что украинские силы расширяют брешь, которую они уже сделали в одном из российских оборонительных рубежей, и маневрируют большим количеством техники и личного состава в тактические тыловые районы этого рубежа.



Кроме того, в аналитическом отчете отмечается, что “украинские силы, похоже, преуспевают в непосредственной близости к еще не прорванному русскому оборонному слою, который проходит к северо-западу от Вербового к северу от Сладкая Балка (20 км к югу от Орехова), проводя пехотные атаки и обстреливая тяжелой артиллерией российские позиции дальше и южнее этого слоя”.



Развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, чем наблюдавшиеся до сих пор в ISW, может свидетельствовать как о прорыве этого российского оборонительного слоя, так и об усилиях, направленных на то, чтобы этот прорыв был более масштабным, подчеркнули аналитики.