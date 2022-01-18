Печерский райсуд Киева объявит меру пресечения Порошенко 19 января

06:43 18 Январь Киев, Украина





Следователи Госбюро расследований (ГБР) и прокуроры Офиса генпрокурора требуют арестовать Порошенко на время следствия с возможностью выйти под залог в миллиард гривен. Они подозревают экс-президента в государственной измене и содействии террористической организации в рамках так называемого "угольного дела" - расследования по поставкам угля из неподконтрольных районов Донбасса в 2014-2015 годах.



По мнению правоохранителей, Порошенко вступил в преступный сговор с руководством РФ, самопровозглашенных "республик" и Виктором Медведчуком - тогдашним переговорщиком СБУ, а ныне депутатом и одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который с октября находится под домашним арестом. в рамках этого же дела. Председательствуя на заседании Совета нацбезопасности и обороны в начале ноября 2014 года, тогдашний президент якобы умышленно заблокировал закупку правительством угля для украинских тепловых электростанций в Южно-Африканской республике, чтобы в дальнейшем способствовать заключению соглашений по закупке топлива в оставшихся под контролем сепаратистов шахтах, считает следствие. По заключенным в декабре 2014 года многомиллиардным соглашениям государственным шахтам с неподконтрольных территорий было перечислено не менее 205 миллионов гривен. Следствие считает, что они пошли на финансирование самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".



Порошенко, который утром в понедельник вернулся из месячного заграничного вояжа, категорически отрицает упреки следователей и прокуроров. Его защитники отвергают даже сам факт сообщения депутату о подозрении – ГБР обнародовало его 20 декабря 2021 года. Печерский районный суд Киева так и не смог принять решение об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, нардепу от фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко . Как объявил представитель суда поздно вечером понедельника, 17 января, решение будет оглашено в среду, 19 января.Следователи Госбюро расследований (ГБР) и прокуроры Офиса генпрокурора требуют арестовать Порошенко на время следствия с возможностью выйти под залог в миллиард гривен. Они подозревают экс-президента в государственной измене и содействии террористической организации в рамках так называемого "угольного дела" - расследования по поставкам угля из неподконтрольных районов Донбасса в 2014-2015 годах.По мнению правоохранителей, Порошенко вступил в преступный сговор с руководством РФ, самопровозглашенных "республик" и Виктором Медведчуком - тогдашним переговорщиком СБУ, а ныне депутатом и одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который с октября находится под домашним арестом. в рамках этого же дела. Председательствуя на заседании Совета нацбезопасности и обороны в начале ноября 2014 года, тогдашний президент якобы умышленно заблокировал закупку правительством угля для украинских тепловых электростанций в Южно-Африканской республике, чтобы в дальнейшем способствовать заключению соглашений по закупке топлива в оставшихся под контролем сепаратистов шахтах, считает следствие. По заключенным в декабре 2014 года многомиллиардным соглашениям государственным шахтам с неподконтрольных территорий было перечислено не менее 205 миллионов гривен. Следствие считает, что они пошли на финансирование самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".Порошенко, который утром в понедельник вернулся из месячного заграничного вояжа, категорически отрицает упреки следователей и прокуроров. Его защитники отвергают даже сам факт сообщения депутату о подозрении – ГБР обнародовало его 20 декабря 2021 года.

"Документов, которые приводит обвинение, недостаточно для уведомления депутата о подозрении. Это должна была сделать генеральный прокурор Венедиктова, которая как раз в этот день ушла в отпуск. Об этом факте даже не сообщили председателю Верховной Рады", - отмечал адвокат экс-президента Илья Новиков.

По его мнению, в своих обвинениях прокуроры лишь перечисляют известные факты по угольным соглашениям 2014-2015 годов, впрочем, никак не доказывают преступный сговор или умысел Порошенко.

"Получается, госизмена – это поддержка пенсионеров и шахтеров, которые получали зарплату из этих денег за уголь? Почему следователи пишут в документах "ДНР" и "ЛНР"? Выходит, эти территории для них не Украина", - возмущался сам Порошенко.





После того, как стало известно о том, что суд объявит решение о мере пресечения только через два дня, Порошенко сказал: "Наша команда, как придет к власти, начнет с судебной реформы".