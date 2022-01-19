Печерский райсуд избрал меру пресечения для Петра Порошенко

Печерский райсуд Киева избрал личное обязательство мерой пресечения для пятого президента Украины , лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.
Так суд отклонил требования стороны обвинения, требовавшей арест с альтернативой внесения миллиарда гривен залога.
На политика возложили ряд обязательств, в том числе прибывать к следователю и суду по первому требованию.
Также у Порошенко изымаются загранпаспорта, чтобы он не мог ездить в это время за границу.
Порошенко теперь даже нельзя отлучаться от Киева и Киевской области. Срок действия определения – до 19 марта 2022 года.
Так суд отклонил требования стороны обвинения, требовавшей арест с альтернативой внесения миллиарда гривен залога.
На политика возложили ряд обязательств, в том числе прибывать к следователю и суду по первому требованию.
Также у Порошенко изымаются загранпаспорта, чтобы он не мог ездить в это время за границу.
Порошенко теперь даже нельзя отлучаться от Киева и Киевской области. Срок действия определения – до 19 марта 2022 года.
Экспрезидент считает ограничения на свое передвижение по Украине и за границу приняты для того, чтобы воспрепятствовать его политической работе.
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