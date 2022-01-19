Печерский райсуд избрал меру пресечения для Петра Порошенко

15:28 19 Январь Киев, Украина

Печерский райсуд Киева избрал личное обязательство мерой пресечения для пятого президента Украины , лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко.

Так суд отклонил требования стороны обвинения, требовавшей арест с альтернативой внесения миллиарда гривен залога.

На политика возложили ряд обязательств, в том числе прибывать к следователю и суду по первому требованию.

Также у Порошенко изымаются загранпаспорта, чтобы он не мог ездить в это время за границу.

Порошенко теперь даже нельзя отлучаться от Киева и Киевской области. Срок действия определения – до 19 марта 2022 года.

Экспрезидент считает ограничения на свое передвижение по Украине и за границу приняты для того, чтобы воспрепятствовать его политической работе.
«Я приглашен минимум на три заграничных визита. Удаление паспорта и запрет выезда из Киева препятствуют моей политической деятельности», – сказал Порошенко в зале суда и впоследствии повторил этот тезис перед многотысячным митингом своих сторонников перед зданием суда на улице.