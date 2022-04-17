Печерский районный суд продлил меру пресечения Татьяне Черновол

Татьяна Черновол на своей странице в Facebook сообщила, что Печерский районный суд Киева продлил ей меру пресечения по обвинению в нашумевшем деле на улице Липской.
«Только что Печерским судом продлена мне мера пресечения по делу Майдана. У меня есть мера пресечения, а у Януковича по делу массовых убийств майдановцев — нет», — написала она.
25 сентября Печерский районный суд Киева заменил ночной домашний арест на личное обязательство экс-народному депутату Татьяне Черновол.
10 апреля следователи ГБР провели обыски по месту жительства Татьяны Чорновил, изъяв вещи, «которые имеют доказательственное значение для расследования».
10 апреля следователи ГБР провели обыски по месту жительства Татьяны Чорновил, изъяв вещи, «которые имеют доказательственное значение для расследования».
Кроме того, ей вручили уведомление о подозрении в «умышленном убийстве».
В ГБР утверждают, что 18 февраля 2014 года «подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге дома в центре Киева на улице Липской» (офис Партии регионов), в результате чего погиб человек.
Экс-нардеп заявила, что ее «руки не в крови».
В ГБР утверждают, что 18 февраля 2014 года «подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге дома в центре Киева на улице Липской» (офис Партии регионов), в результате чего погиб человек.
Экс-нардеп заявила, что ее «руки не в крови».
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