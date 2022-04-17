Печерский районный суд продлил меру пресечения Татьяне Черновол

19:20 20 ноября Киев, Украина

Татьяна Черновол на своей странице в Facebook сообщила, что Печерский районный суд Киева продлил ей меру пресечения по обвинению в нашумевшем деле на улице Липской.



«Только что Печерским судом продлена мне мера пресечения по делу Майдана. У меня есть мера пресечения, а у Януковича по делу массовых убийств майдановцев — нет», — написала она.

25 сентября Печерский районный суд Киева заменил ночной домашний арест на личное обязательство экс-народному депутату Татьяне Черновол.

10 апреля следователи ГБР провели обыски по месту жительства Татьяны Чорновил, изъяв вещи, «которые имеют доказательственное значение для расследования».

Кроме того, ей вручили уведомление о подозрении в «умышленном убийстве».



В ГБР утверждают, что 18 февраля 2014 года «подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге дома в центре Киева на улице Липской» (офис Партии регионов), в результате чего погиб человек.



Экс-нардеп заявила, что ее «руки не в крови».