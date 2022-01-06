Печерский районный суд Киева наложил ареста на имущество Порошенко

17:36 06 Январь Киев, Украина

Печерский райсуд в четверг 6 января принял решение об аресте имущества экс- президента Украины и действующего нардепа "Европейской солидарности" Петра Порошенко

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", - цитирует агентство Интерфакс решение судьи Виты Бортницкой.

Полный список имущества не уточняется. В сообщении Офиса генпрокурора, который ходатайствовал об аресте, указано, что речь идет об объектах недвижимости, корпоративных правах и другой собственности, закрепленной за Петром Порошенко в государственных реестрах.

"Подача и рассмотрение ходатайства прошли с соблюдением всех процессуальных норм", - уверяют правоохранители.

Однако адвокат Порошенко Игорь Головань утверждает о "с грубым нарушением закона" в суде и намерениях прокуратуры тайно рассмотреть ходатайство об аресте имущества его подзащитного.



По словам адвоката, такое распоряжение вроде бы дал президент Владимир Зеленский. По мнению защитника, власть "ведет себя как вор", поскольку рассматривает ходатайство без участия подозреваемого.



После завершения заседания Головань заверил журналистов, что обжалует решение Печерского суда в апелляции.

"Мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека по этому поводу", - добавил адвокат.

Сам Порошенко, ныне находящийся за границей, сообщил, что вернется в Украину 17 января, явится в суд и встретится с генеральной прокурором Ириной Венедиктовой.



Напомним, что 20 декабря Порошенко объявили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства России. По данным следствия, экс-президент препятствовал импорту угля из Южной Африки. В сговоре с Виктором Медведчуком он якобы лоббировал закупку топлива у государственных шахт, оказавшихся под контролем сепаратистов, чем "поставил энергетическую сферу Украины в зависимость от РФ и террористических организаций". При доказательстве вины Порошенко грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.



24 декабря Офис генпрокурора сообщил о судебном разрешении принудительно доставить Петра Порошенко на заседание по избранию меры пресечения - правоохранители требуют ареста экс-президента с альтернативным залогом в миллиард гривен. В "Евросолидарности" назвали дело политически мотивированным и фейковым.