Павелко рассказал о ключевых задачах союза ВСУ и НАТО

13:33 02 Апрель Киев, Украина

Начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко на утреннем брифинге рассказал о ключевых задачах сотрудничества ВСУ с НАТО

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Сегодня в сотрудничестве с Альянсом ВСУ нацелены на выполнение двух ключевых задач. Это, во-первых, реформирование Вооруженных Сил Украины в соответствии с современными стандартами и наращивание их возможностей по отражению вооруженной агрессии против Украины. Во-вторых - достижение совместимости определенных сил и средств Вооруженных Сил Украины с военными формированиями стран-членов НАТО и партнеров для обеспечения способности действовать совместно во время проведения операций по поддержанию мира и безопасности, мер подготовки войск, а также достижения военных критериев для членства в Альянсе, - отметил Павелко.

Подчеркивается, что реализуя эти задачи, Вооруженные Силы Украины используют весь спектр существующих на сегодня механизмов и программ сотрудничества с Альянсом. В первую очередь это - военный диалог на стратегическом уровне путем участия руководства Вооруженных Сил Украины в ежегодных заседаниях Военного комитета НАТО. Также, украинские военнослужащие активно привлекаются к реализации программ НАТО.

"Это, в частности, Программы совершенствования военного образования, Программы профессионального развития и Инициативы по развитию добродетели, прозрачности и снижения коррупционных рисков в деятельности оборонных учреждениях путем участия в соответствующих семинарах, курсах, стажировках, корабельной практике и тому подобное. Важным аспектом является приобретение ВС Украины совместимости и способности действовать совместно с военными формированиями НАТО", - следует из сообщения.



"С использованием механизма Программы проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО оценивается готовность подразделений Вооруженных Сил Украины к совместным действиям с союзниками в составе многонациональных формирований. В настоящее время участие в Концепции оперативных возможностей берут 13 подразделений и воинских частей Вооруженных Сил Украины. Нашим весомым достижением стала сертификация НАТО в 2019 году оперативно-тактической группы специального назначения. Впервые за всю историю Сил специальных операций НАТО группа ССПО государства-партнера прошла соответствующую сертификацию и была включена в состав дополнительного комплекта сил и средств Сил реагирования НАТО, - добавил Павелко.



Он напомнил, что с 2008 года Вооруженные Силы Украины принимают участие в Программе НАТО по обмену данными о воздушной обстановке. Сегодня организован регулярный обмен информацией в пределах западного и южного позиционных районов. Планами на перспективу предусмотрен переход на более высокий уровень взаимодействия - обмен классифицированными данными.