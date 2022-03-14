Пассажиропоток на западной границе уменьшился более чем на 10%

12:52 14 марта Киев, Украина

13 марта госграницу Украины на западном участке пересекли почти 80 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что в отношении данных предыдущих суток пассажиропоток уменьшился более чем на 10%.



За прошедшие сутки Украину покинули более 62 тысяч человек. Большинство выехавших – около 41 тысячи человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют накопления пешеходов и транспортных средств.



В Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек. Почти 14 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины готовы присоединиться к противостоянию с агрессором.



Спасибо землякам! Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулись около 248 тысяч наших соотечественников.



☝️НАпомним, что все пункты пропуска на западной границе (кроме «Звонковое») работают в круглосуточном режиме.