Паспортизация в ОРДЛО - это первый шаг к аннексии
15:49 20 Май Киев, Украина
Владимир Зеленский
считает, что выдача паспортов РФ жителям временно неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)
является первым шагом к аннексии.
Об этом он сказал во время пресс-конференции 20 мая.
"Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. И это большая проблема", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, считает ли он российскую паспортизацию временно оккупированных территорий фактически аннексией.
По его убеждению, дипломатический путь не является главным и единственным «оружием», здесь надо двигаться в разных направлениях, использовать различные инструменты.
«Паспортизация - это очень плохо. Вопрос поднимается, мы говорим со всеми лидерами. Лидеры обсуждают этот вопрос, поверьте, даже в НАТО. Я уверен, что 14 июня на саммите страны будут обсуждать этот вопрос с Россией. Больше пока повлиять на эту паспортизацию мы не можем», - сказал Зеленский.
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