15:49 20 Май Киев, Украина

Владимир Зеленский считает, что выдача паспортов РФ жителям временно неподконтрольных Украине отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является первым шагом к аннексии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 20 мая.

"Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило в Крыму. Крымчанам раздавали российские паспорта. И это большая проблема", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, считает ли он российскую паспортизацию временно оккупированных территорий фактически аннексией.

По его убеждению, дипломатический путь не является главным и единственным «оружием», здесь надо двигаться в разных направлениях, использовать различные инструменты.