Паспорта Косово официально признаны Украиной

Несмотря на то что самопровозглашенное государство Косово считается непризнанным Украиной на официальном уровне, паспорта этой страны будут признаны.
Об этом он рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Об этом он рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Дипломат добавил, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с ситуацией с Крымом.
Когда у дипломата спросили о возможном официальном признании Косово Украиной, он ответил: "Традиционно мы высказываемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип".
Косово провозгласило свою независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина, также как Россия и Сербия, отказалась признать независимость Косово. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии