Паспорта Косово официально признаны Украиной

17:43 24 Сентябрь Киев, Украина





Об этом он рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Несмотря на то что самопровозглашенное государство Косово считается непризнанным Украиной на официальном уровне, паспорта этой страны будут признаны.Об этом он рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мы официально не признали Косово, но есть определенные шаги (навстречу). В прошлом году мы приняли решение работать с паспортами Косово. Сейчас наш посол здесь (в Албании) и послы в других частях мира получили указания признавать эти паспорта и не ограничивать поездки", — сказал Боднар.

Дипломат добавил, что ситуация с Косово не имеет ничего общего с ситуацией с Крымом.

"Для нас нет параллели между этими двумя случаями… В случае с Косово мы имеем страну, которую признали ряд государств, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией", – отметил он.

Когда у дипломата спросили о возможном официальном признании Косово Украиной, он ответил: "Традиционно мы высказываемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип".



Косово провозгласило свою независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина, также как Россия и Сербия, отказалась признать независимость Косово. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.