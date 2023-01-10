Пашинян готов пригласить в Карабах миротворцев ООН вместо россиян

"Мы говорили, что если россия не может выполнить функцию обеспечения безопасности населения Нагорного Карабаха, то мы можем обратиться в СБ ООН для направления дополнительной многонациональной миротворческой группировки. Одна однозначно — после 2025 года, когда срок деятельности российских миротворцев истечет, мы должны принимать решение, вытекающие из ситуации", — сказал Пашинян.