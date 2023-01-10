Пашинян готов пригласить в Карабах миротворцев ООН вместо россиян

Руководство Армении готово заменить российских миротворцев в Нагорном Карабахе миротворцами Организации Объединенных Наций, если россияне не смогут защитить население региона.
Об этом во время пресс-конференции 10 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В частности, он сказал, что рассматривает возможность обращения в Совет Безопасности ООН по окончании мандата российских миротворцев.
Об этом во время пресс-конференции 10 января заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В частности, он сказал, что рассматривает возможность обращения в Совет Безопасности ООН по окончании мандата российских миротворцев.
Политик выразил сомнение в способности рф защитить население непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Что известно о Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах — регион на юге Кавказа, где проживает около 130 тысяч человек, в том числе армян и азербайджанцев. Большая его часть контролировалась самопровозглашенной Нагорно-Карабаской республикой, которую не признает ни одно государство-член ООН. Эта республика имеет "дипломатические отношения" только со странами, входящими в содружество непризнанных государств, в частности, Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем. С юридической точки зрения, Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.
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