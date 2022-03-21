ПАСЕ не будет применять санкции в отношении Гончаренко за выступление с простреленным флагом Украины

13:02 22 июня Киев, Украина

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял решение не наказывать члена украинской делегации Алексея Гончаренко , за демонстрацию простреленного флага Украины.

Об этом сообщил сам Гончаренко и глава делегации Мария Мезенцева во вторник, 22 июня.

"Регламентный комитет ПАСЕ завершил рассмотрение дела по нашему коллеге Алексею Гончаренко о ситуации, которая имела место в апреле во время его выступления. Вопрос закрыт! Никаких дополнительных санкций не будет применяться. Считаю это общей победой нашей делегации", - написала в Telegram-канале Мезенцева.

Сам Гончаренко напомнил, что речь идет об инциденте на весенней сессии ПАСЕ, когда по нему открыли дело в ПАСЕ по второй жалобе, "которая касалась украинского флага и вопроса "Путин - убийца?" к госпоже Меркель". Добавим, в первом из инцидентов члену украинской делегации не дали договорить и едва не выгнали из-за простреленного флага.