ПАСЕ не будет применять санкции в отношении Гончаренко за выступление с простреленным флагом Украины
13:02 22 июня Киев, Украина
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
принял решение не наказывать члена украинской делегации Алексея Гончаренко
, за демонстрацию простреленного флага Украины.
Об этом сообщил сам Гончаренко и глава делегации Мария Мезенцева во вторник, 22 июня.
"Регламентный комитет ПАСЕ завершил рассмотрение дела по нашему коллеге Алексею Гончаренко о ситуации, которая имела место в апреле во время его выступления. Вопрос закрыт! Никаких дополнительных санкций не будет применяться. Считаю это общей победой нашей делегации", - написала в Telegram-канале Мезенцева.
Сам Гончаренко напомнил, что речь идет об инциденте на весенней сессии ПАСЕ, когда по нему открыли дело в ПАСЕ по второй жалобе, "которая касалась украинского флага и вопроса "Путин - убийца?" к госпоже Меркель". Добавим, в первом из инцидентов члену украинской делегации не дали договорить и едва не выгнали из-за простреленного флага.
"Эти две ситуации произошли на весенней сессии. Во время своего выступления я продемонстрировал национальный флаг Украины, простреленный российскими пулями на Донбассе. После чего президент Демс прервал меня и пригрозил оставить слова. Вторая ситуация - во время своего вопроса канцлеру Германии Ангеле Меркель, я назвал Путина убийцей. На что президент Демс также отреагировал замечанием. Оба этих действия не запрещены никакими правилами ПАСЕ. К сожалению, санкции по жалобе Толстого за оскорбление его и Путина остаются в действии, на этой сессии у меня не будет слова..." - написал он в Telegram-канале.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии