ПАСЕ может официально признать Приднестровье оккупированной РФ территорией

18:57 15 марта Киев, Украина





Решение предлагает задекларировать, что Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии, Турции предложили официально признать российскую оккупацию Приднестровья.Решение предлагает задекларировать, что Россия совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и оккупировала часть её территории. Поправка была принята единогласно – а значит, она наверняка войдет в финальный текст.

Это первое официальное признание Приднестровья "оккупированной территорией" на таком уровне. До сих пор в Совете Европы в качестве жестких формулировок речь шла о территории "под эффективным контролем РФ". А как правило, документы СЕ и других организаций вообще избегали формулировок о статусе.



Обращает внимание, что представители Молдовы не стали соавторами правки. Впрочем, исходя из единогласного голосования, возражать против признания оккупации они тоже не стали.