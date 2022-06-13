«Партнерство, а не союз»: Китай дистанцируется от россии

Китай не оказывает россии материальную поддержку в войне против Украины, а партнерство Пекина с москвой не является альянсом.
Об этом в рамках азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри Ла» заявил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ.
По словам главы минобороны Китая, Пекин хотел бы, чтобы война в Украине закончилась. Однако китайские власти не считают санкционное давление инструментом для урегулирования ситуации.
Министр отдельно заявил, что Китай не поставляет никакого оружия россии для развертывания в Украине. Он также неоднократно называл ситуацию в Украине войной, выходя за рамки обычного определения «конфликт», отмечает Politico.
Гораздо менее мирную риторику китайский министр избрал, обсуждая Тайвань в рамках саммита. Он заявил, что принятая правительством США новая Индо-Тихоокеанская стратегия «направлена против одной-единственной страны». Он также сказал, что если Тайвань провозгласит независимость от Китая, это будет «путь к смерти».
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