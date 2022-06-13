«Партнерство, а не союз»: Китай дистанцируется от россии

10:33 13 июня Киев, Украина

Китай не оказывает россии материальную поддержку в войне против Украины, а партнерство Пекина с москвой не является альянсом.
 
Об этом в рамках азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри Ла» заявил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ.
«Развитие китайско-российских отношений — это партнерство, а не союз. Он не нацелен против третьих сторон», — сказал Вэй Фэнхэ.
По словам главы минобороны Китая, Пекин хотел бы, чтобы война в Украине закончилась. Однако китайские власти не считают санкционное давление инструментом для урегулирования ситуации.
«Они (санкции — МТ) могут даже усилить трения и еще больше усложнить проблемы», — считает Вэй Фэнхэ.
Министр отдельно заявил, что Китай не поставляет никакого оружия россии для развертывания в Украине. Он также неоднократно называл ситуацию в Украине войной, выходя за рамки обычного определения «конфликт», отмечает Politico.
«Мы также надеемся, что США и НАТО проведут переговоры с РФ, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня», — сказал он.
Гораздо менее мирную риторику китайский министр избрал, обсуждая Тайвань в рамках саммита. Он заявил, что принятая правительством США новая Индо-Тихоокеанская стратегия «направлена против одной-единственной страны». Он также сказал, что если Тайвань провозгласит независимость от Китая, это будет «путь к смерти».