«Партнерство, а не союз»: Китай дистанцируется от россии

10:33 13 июня Киев, Украина

Китай не оказывает россии материальную поддержку в войне против Украины, а партнерство Пекина с москвой не является альянсом.

Об этом в рамках азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри Ла» заявил китайский министр обороны Вэй Фэнхэ.

«Развитие китайско-российских отношений — это партнерство, а не союз. Он не нацелен против третьих сторон», — сказал Вэй Фэнхэ.

По словам главы минобороны Китая, Пекин хотел бы, чтобы война в Украине закончилась. Однако китайские власти не считают санкционное давление инструментом для урегулирования ситуации.

«Они (санкции — МТ) могут даже усилить трения и еще больше усложнить проблемы», — считает Вэй Фэнхэ.

Министр отдельно заявил, что Китай не поставляет никакого оружия россии для развертывания в Украине. Он также неоднократно называл ситуацию в Украине войной, выходя за рамки обычного определения «конфликт», отмечает Politico.