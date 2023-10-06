Партизаны в Крыму обнаружили как оккупанты перемещают советскую технику

Во временно оккупированном Крыму партизаны обнаружили перемещение расконсервированной советской техники оккупантами, включая советские гаубицы Д-20 (2А33).
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Телеграмме.
По данным "АТЕШ", их агент, находясь в Гвардейском, заметил переброску только что снятых с консервации советских гаубиц Д-20 (2А33). Также отмечается, что на вокзале "Остряково" в пгт.
Гвардейское за последние две недели стали чаще фиксироваться перемещения других орудий и техники оккупантов по маршруту в сторону Джанкоя, предположительно на Запорожское направление, включая Мелитополь.
Партизаны также подчеркивают, что пушка Д-20 (152 мм) в своей модификации Д-22 используется на самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С3 "Акация", и уничтожение такой техники на фронте стало происходить все чаще.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Телеграмме.
По данным "АТЕШ", их агент, находясь в Гвардейском, заметил переброску только что снятых с консервации советских гаубиц Д-20 (2А33). Также отмечается, что на вокзале "Остряково" в пгт.
Гвардейское за последние две недели стали чаще фиксироваться перемещения других орудий и техники оккупантов по маршруту в сторону Джанкоя, предположительно на Запорожское направление, включая Мелитополь.
Партизаны также подчеркивают, что пушка Д-20 (152 мм) в своей модификации Д-22 используется на самоходной артиллерийской установке (САУ) 2С3 "Акация", и уничтожение такой техники на фронте стало происходить все чаще.
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