Партизаны уничтожили вражеский РЭБ Диабазол в Брянской области

11:53 05 июля Киев, Украина

В Брянской области россии, неизвестные партизаны уничтожили российский комплекс РЭБ Диабазол с помощью дрона-камикадзе, приспособленного на базе грузового автомобиля Урал.

Согласно информации, опубликованной Государственной пограничной службой Украины в их Telegram-канале в среду, 5 июля, эта необычная станция, известная как "Станция Р37-ВА", является модификацией станции П-37 Меч.

Она представляет собой передвижную двухкоординатную станцию радиолокации (РЛС) с круговым обзором, используемую для наведения и указания целей.

В пограничной службе также отметили, что основное назначение этой станции заключается в осуществлении радиолокационной разведки воздушных целей, обеспечении наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам.