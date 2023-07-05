Партизаны уничтожили вражеский РЭБ Диабазол в Брянской области

В Брянской области россии, неизвестные партизаны уничтожили российский комплекс РЭБ Диабазол с помощью дрона-камикадзе, приспособленного на базе грузового автомобиля Урал.
Согласно информации, опубликованной Государственной пограничной службой Украины в их Telegram-канале в среду, 5 июля, эта необычная станция, известная как "Станция Р37-ВА", является модификацией станции П-37 Меч.
Она представляет собой передвижную двухкоординатную станцию радиолокации (РЛС) с круговым обзором, используемую для наведения и указания целей.
В пограничной службе также отметили, что основное назначение этой станции заключается в осуществлении радиолокационной разведки воздушных целей, обеспечении наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам.
Согласно информации, опубликованной Государственной пограничной службой Украины в их Telegram-канале в среду, 5 июля, эта необычная станция, известная как "Станция Р37-ВА", является модификацией станции П-37 Меч.
Она представляет собой передвижную двухкоординатную станцию радиолокации (РЛС) с круговым обзором, используемую для наведения и указания целей.
В пограничной службе также отметили, что основное назначение этой станции заключается в осуществлении радиолокационной разведки воздушных целей, обеспечении наведения истребительной авиации и целеуказания зенитным ракетным комплексам.
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