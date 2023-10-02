Партизаны проникли на аэродром Гвардейское в Крыму

15:33 02 октября Киев, Украина

Во временно оккупированном Крыму партизаны проникнули на аэродром Гвардейское, где вражеские силы разместили несколько установок противовоздушной обороны (ПВО).

Эту информацию распространил Telegram-канал "Атеш".

Партизаны ведут наблюдение за аэродромом уже более месяца и уверены, что оккупанты готовят новые укрепления и фортификационные сооружения вблизи аэродрома в Гвардейском.

Кроме того, они смогли раскрыть ряд точек, где находятся оборонительные объекты, включая семь пусковых установок С-300.