Партизаны проникли на аэродром Гвардейское в Крыму

Во временно оккупированном Крыму партизаны проникнули на аэродром Гвардейское, где вражеские силы разместили несколько установок противовоздушной обороны (ПВО).
Эту информацию распространил Telegram-канал "Атеш".
Партизаны ведут наблюдение за аэродромом уже более месяца и уверены, что оккупанты готовят новые укрепления и фортификационные сооружения вблизи аэродрома в Гвардейском.
Кроме того, они смогли раскрыть ряд точек, где находятся оборонительные объекты, включая семь пусковых установок С-300.
Эту информацию распространил Telegram-канал "Атеш".
Партизаны ведут наблюдение за аэродромом уже более месяца и уверены, что оккупанты готовят новые укрепления и фортификационные сооружения вблизи аэродрома в Гвардейском.
Кроме того, они смогли раскрыть ряд точек, где находятся оборонительные объекты, включая семь пусковых установок С-300.
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