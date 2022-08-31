Партизаны пообещали коллаборантам большой сюрприз и множество "подарков"

16:47 22 августа Киев, Украина

С рашистами сражаются не только ВСУ, но и невидимая армия украинских партизан , уже показавшая свою эффективность на оккупированных территориях.

Многие пособников врага уже получают свои "подарки" от сил сопротивления, а другие живут в постоянном страхе. Устранение предателей Сальдо, Гуры и других коллаборантов – результат работы украинских партизан и разведчиков, поддерживающих и координирующих силы сопротивления в тылу врага.





Журналисты отмечают: партизаны смело и мастерски находят и преследуют сотрудничающих с оккупантами. В частности, сейчас акции украинских партизан на временно оккупированных территориях направлены против пособников рашистов, участвующих в подготовке фейковых "референдумов". Как известно, с помощью незаконных плебисцитов оккупанты хотят попытаться легализовать временный захват Херсонской и части Запорожской областей. Об этом пишет издание The Times.Журналисты отмечают: партизаны смело и мастерски находят и преследуют сотрудничающих с оккупантами. В частности, сейчас акции украинских партизан на временно оккупированных территориях направлены против пособников рашистов, участвующих в подготовке фейковых "референдумов". Как известно, с помощью незаконных плебисцитов оккупанты хотят попытаться легализовать временный захват Херсонской и части Запорожской областей.

Мы знаем всех предателей. Мы знаем всех, кто помогает россиянам, - рассказал журналистам издания The Times "Бунтарь", в прошлом - офицер военной разведки Украины, который обучает и возглавляет партизанские отряды по всей стране. - …Их ждет большой сюрприз и множество "подарков".

Впрочем, предателям "прилетает" не только из-за "референдума". Каждого, кто активно помогает врагу, ждет возмездие, отмечают бойцы сил сопротивления.



Партизаны уже провели ряд смелых акций против коллаборантов. Так, Владимир Сальдо, бывший нардеп от партии беглого экс-президента Януковича, после начала войны предал Украину и был назначен кремлем "руководителем Херсонской области". Впрочем, недавно стал целью точного покушения. "Гауляйтер" был отравлен, сейчас Сальдо находится в больнице. Согласно заслуживающей доверия информации, устранение Сальдо - успешная акция украинских партизан и патриотов на временно оккупированной Херсонщине.



Еще один предатель – Виталий Гура, чиновник оккупационной "администрации" в Новой Каховке, был застрелен возле своей квартиры. Против других коллаборантов также проводятся партизанские акции. К примеру, их авто минируют или забрасывают гранатами. Уже после выхода публикации The Times стало известно о покушении на гауляйтера временно оккупированного Мариуполя Иващенко, взорванного прямо среди бела дня на входе в зоопарк: коллаборант пока не пострадал, но четкий и понятный "привет" получил.



Дерзкие акции украинских партизан, направляемых и поддерживаемых Главным управлением разведки Минобороны, четко показывают оккупантам: им не будет покоя на украинской земле, никаких перспектив у оккупации нет. А всех врагов и их пособников в Украине не ждет ничего хорошего, приводит Times высказывания одного из руководителей партизанских отрядов: "Наша цель - дать понять россиянам и их друзьям: кем бы вы ни были, куда бы вы ни пошли, пока вы находитесь на территории Украины – мы вас найдем. И убьем".