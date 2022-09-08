Партизанское движение в оккупированном Мелитополе сотрудничает с ВСУ - мэр

Партизанское движение в оккупированном городе сотрудничает с Вооруженными силами, поэтому работа сопротивления имеет хорошие результаты.
Об этом рассказал в интервью мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, сопротивление в Мелитополе началось с общего молебна в центре города, когда пасторы протестантских церквей выходили на центральную площадь и молились за Украину. Эти молебны прекратились только в июне, когда их начали разгонять. После этого в городе возникло партизанское движение, как реакция на то, что людям запретили собираться на улице.
По его словам, сопротивление в Мелитополе началось с общего молебна в центре города, когда пасторы протестантских церквей выходили на центральную площадь и молились за Украину. Эти молебны прекратились только в июне, когда их начали разгонять. После этого в городе возникло партизанское движение, как реакция на то, что людям запретили собираться на улице.
Мэр рассказал, что в городе подрывают склады россиян, жители расправляются с оккупантами, у защитников есть точные данные о перемещении вооруженных сил врага, а захватчики перестают поставлять оружие в Мелитополь, который сначала выбрали в качестве логистического хаба боеприпасов и всего остального.
Он заявил, что в силах сопротивления Мелитополя сегодня "десятки тысяч" людей. А активное сопротивление насчитывает сотни человек.
Мэр добавил, что в настоящее время в Мелитополе есть по меньшей мере четыре централизованных склада россиян. По его словам, еще не все из них уничтожены, но ВСУ знают все о передвижении оккупантов в регионе, поэтому новости о новых "хлопках" в городе еще будут.
По словам Федорова, захватчики живут в напряжении, релоцируют свою технику и склады из БК в сторону Крыма до поворота на Кирилловку, а также уже вывозят свои семьи из Мелитополя.
Мэр добавил, что в настоящее время в Мелитополе есть по меньшей мере четыре централизованных склада россиян. По его словам, еще не все из них уничтожены, но ВСУ знают все о передвижении оккупантов в регионе, поэтому новости о новых "хлопках" в городе еще будут.
По словам Федорова, захватчики живут в напряжении, релоцируют свою технику и склады из БК в сторону Крыма до поворота на Кирилловку, а также уже вывозят свои семьи из Мелитополя.
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