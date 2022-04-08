Партия Зеленского выиграла местные выборы по количеству мандатов по стране

Партия президента по предварительным результатам набрала больше всех депутатских мандатов по Украине, об этом на сегодняшнем брифинге заявил Председатель "Слуги народа" Александр Корниенко.
"Партия "Слуга народа" выиграла эти выборы по количеству депутатских мандатов по стране. На карте вы можете видеть, какие регионы более зеленые - там больше наших депутатов, которые менее зеленые - там меньше, но в среднем меньше 100 депутатов у нас только в Луганской области", - сказал Корниенко.
По его словам, эти данные базируются на примерно 90-95% посчитанных результатов выборов.
Корниенко отметил, что рекордсменом стала Днепропетровская область, где партия будет иметь 651 депутата местных советов, или около 23-24% от всех избранных депутатов.
В целом по стране на данный момент партия имеет 6093 депутатов (14% от всех избранных) местных советов и 223 головы сельских, поселковых и городских председателей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии