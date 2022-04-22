Партия венгров не стала участвовать в избрании главы облсовета Закарпатья

14:58 07 декабря Киев, Украина

Венгерская политсила КМКС показательно покинула зал заседания областного совета Закарпатья, так члены фракции решили продемонстрировать свой протест из-за политического преследования.

Об этом сообщает местное СМИ, 7 декабря.



Отмечается, что депутаты не стали участвовать в избрании главы облсовета Закарпатья. По словам представителей партии, на общину регулярно оказывается давление. В частности, сотрудники СБУ недавно проводили обыски в благотворительном фонде венгров.



При этом дальнейшие заседания облсовета этнические венгры собираются посещать.



Гимн Венгрии на Закарпатье

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился после того, как депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.