Партия венгров не стала участвовать в избрании главы облсовета Закарпатья

Венгерская политсила КМКС показательно покинула зал заседания областного совета Закарпатья, так члены фракции решили продемонстрировать свой протест из-за политического преследования.
Об этом сообщает местное СМИ, 7 декабря.
Отмечается, что депутаты не стали участвовать в избрании главы облсовета Закарпатья. По словам представителей партии, на общину регулярно оказывается давление. В частности, сотрудники СБУ недавно проводили обыски в благотворительном фонде венгров.
При этом дальнейшие заседания облсовета этнические венгры собираются посещать.
Гимн Венгрии на Закарпатье
Конфликт между Украиной и Венгрией обострился после того, как депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги исполнили национальный гимн Венгрии.
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