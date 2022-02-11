Партия Медведчука ОПЗЖ призвала к переговорам с Россией по газу

В партии ОПЗЖ назвали «логичным» повышение налога на добычу украинского газа и призвали к скорейшим газовым переговорам с Россией.
Соответствующую позицию озвучила нардеп от ОПЗЖ Татьяна Плачкова в эфире телеканала «Україна24» .
«Ну логично, что если газ повысился на рынке, то и ренту на газ собственной добычи... Они повышают потому что газ на рынке подорожал», – заявила Плачкова.
Она призвала власти начать переговоры с Россией по поставкам газа в Украину и транзиту газа в ЕС через территорию Украины.
«Давайте возвращаться к тому, чтобы Россия не отказала хотя бы в транзите, потому что может получиться так, что сегодня мы не знаем, чем это все может закончиться», – отметила депутат, представляющая пророссийскую партию в украинском парламенте.
Напомним, 9 февраля в Раде депутат «Слуги Народа» Данил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
Это вызвало опасения ряда нардепов, что такими инициативами власти сознательно уничтожают газодобывающую отрасль, чтобы вернуть Украину в газовую зависимость от России.
«Ну логично, что если газ повысился на рынке, то и ренту на газ собственной добычи... Они повышают потому что газ на рынке подорожал», – заявила Плачкова.
Она призвала власти начать переговоры с Россией по поставкам газа в Украину и транзиту газа в ЕС через территорию Украины.
«Давайте возвращаться к тому, чтобы Россия не отказала хотя бы в транзите, потому что может получиться так, что сегодня мы не знаем, чем это все может закончиться», – отметила депутат, представляющая пророссийскую партию в украинском парламенте.
Напомним, 9 февраля в Раде депутат «Слуги Народа» Данил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.
Это вызвало опасения ряда нардепов, что такими инициативами власти сознательно уничтожают газодобывающую отрасль, чтобы вернуть Украину в газовую зависимость от России.
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