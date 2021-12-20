Партия "Голос" перешла в оппозицию к существующей власти

14:37 17 Июль Киев, Украина



Заявление было зачитано в Верховной Раде, 17 июля. Глава партии "Голос" нардеп Кира Рудик заявила, что правящая партия предала все ценности и ее нужно менять. По этой причине фракция переходит в оппозицию к власти.Заявление было зачитано в Верховной Раде, 17 июля.

«Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее поменять. Партия „Голос“ переходит в оппозицию к существующей власти», — заявила Рудик.

Она отметила, что за минувший год правящая партия «Слуга народа» предала те ценности, которые декларировала, что и привело ее в свое время к власти.

«Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия — это агрессор. Мы увидели людей, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами, что любой плохой закон можно хорошо назвать и за него проголосуют в турборежиме. Выходить на улицы с файерами — это страшно, а еще страшнее, когда убивает полиция, и день работы депутата вполне может состоять из того, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают», — взывала Рудик.

Она заявила, что «Голос» пришел в парламент, чтобы «защищать свободу и проводить реформы»

«Но вместе этого мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод. О том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив», — заключила Рудик.

Решение фракции вряд ли серьезно повлияет на ситуацию в парламенте, так как сейчас во фракцию «Голос» в парламенте входит 19 депутатов. Однако все же это изменит расклад политических сил не в пользу правящей партии.



Теперь в парламенте четыре фракции, которые относят себя к оппозиции: «Европейская солидарность», «Голос», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батьківщина». Суммарно в эти фракции входит 114 депутатов.



Во фракции монобольшинства — «Слуга народа» — 248 парламентариев, их голосов достаточно для принятия большинство решений.