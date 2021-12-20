Партия "Голос" перешла в оппозицию к существующей власти

Глава партии "Голос" нардеп Кира Рудик заявила, что правящая партия предала все ценности и ее нужно менять. По этой причине фракция переходит в оппозицию к власти.
Заявление было зачитано в Верховной Раде, 17 июля.
Заявление было зачитано в Верховной Раде, 17 июля.
Она отметила, что за минувший год правящая партия «Слуга народа» предала те ценности, которые декларировала, что и привело ее в свое время к власти.
Она заявила, что «Голос» пришел в парламент, чтобы «защищать свободу и проводить реформы»
Решение фракции вряд ли серьезно повлияет на ситуацию в парламенте, так как сейчас во фракцию «Голос» в парламенте входит 19 депутатов. Однако все же это изменит расклад политических сил не в пользу правящей партии.
Теперь в парламенте четыре фракции, которые относят себя к оппозиции: «Европейская солидарность», «Голос», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батьківщина». Суммарно в эти фракции входит 114 депутатов.
Во фракции монобольшинства — «Слуга народа» — 248 парламентариев, их голосов достаточно для принятия большинство решений.
Теперь в парламенте четыре фракции, которые относят себя к оппозиции: «Европейская солидарность», «Голос», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батьківщина». Суммарно в эти фракции входит 114 депутатов.
Во фракции монобольшинства — «Слуга народа» — 248 парламентариев, их голосов достаточно для принятия большинство решений.
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