Парламентская ассамблея НАТО признала террористический режим в рф – "рашизмом"

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления россии против Украины геноцидом, а террористический режим в рф – "рашизмом", сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
По его словам, на сессии ассамблеи Альянса в Люксембурге приняли декларацию, содержащую единодушную поддержку парламентариев из стран НАТО международного трибунала, помощи Украине к победе и после нее.
По его словам, на сессии ассамблеи Альянса в Люксембурге приняли декларацию, содержащую единодушную поддержку парламентариев из стран НАТО международного трибунала, помощи Украине к победе и после нее.
Кроме того, отмечает Егор Чернев, документ признает преступления россии против Украины геноцидом, осуждает идеологию "рашизма", поддерживает восстановление территориальной целостности, санкции, репарации, а также план Маршалла для Украины.
В то же время, ассамблея Альянса призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом НАТО, и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украины военного блока.
Он добавил, что благодаря этому решению "фундамент саммита НАТО в Вильнюсе заложен".
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