Парламентская ассамблея НАТО признала террористический режим в рф – "рашизмом"

16:45 22 мая Киев, Украина





По его словам, на сессии ассамблеи Альянса в Люксембурге приняли декларацию, содержащую единодушную поддержку парламентариев из стран НАТО международного трибунала, помощи Украине к победе и после нее. Парламентская ассамблея НАТО признала преступления россии против Украины геноцидом, а террористический режим в рф – "рашизмом", сообщил глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.По его словам, на сессии ассамблеи Альянса в Люксембурге приняли декларацию, содержащую единодушную поддержку парламентариев из стран НАТО международного трибунала, помощи Украине к победе и после нее.

Кроме того, отмечает Егор Чернев, документ признает преступления россии против Украины геноцидом, осуждает идеологию "рашизма", поддерживает восстановление территориальной целостности, санкции, репарации, а также план Маршалла для Украины.

"На сессии ассамблеи в Люксембурге мы добились принятия чрезвычайно сильной декларации, которая будет иметь далеко идущие политические последствия", - подчеркнул Чернев.

В то же время, ассамблея Альянса призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом НАТО, и согласовать следующие конкретные шаги для вступления Украины военного блока.

"Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания по поводу финального текста декларации учтены", – говорится в сообщении Чернева.

Он добавил, что благодаря этому решению "фундамент саммита НАТО в Вильнюсе заложен".