Парламентарии из 12 стран поддержали Украину

Парламентарии из Европы, Австралии и Канады объединились, чтобы подтвердить свою солидарность и дружбу с Украиной в ее 29-й День независимости.
12 стран Европейского Союза и Содружества наций выступили с совместным обращением, в котором поддержали продление санкций против РФ, напомнив об аннексии Крыма и войне на Донбассе.
Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель председателя группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании Стюарт МакДональд.
Так, в День независимости Украины опубликовано координированнное Стюартом МакДональдом письмо за подписью коллег-депутатов Великобритании и парламентариев Австралии, Германии, Швеции, Норвегии, Польши, Канады, Грузии, Румынии, Португалии, Молдовы, Латвии.
В обращении упоминается о российской аннексии Крыма и том, что война на Донбассе, которая продолжается уже более 6 лет, унесла жизни более 13 тысяч человек и заставила покинуть свои дома более 1,5 млн человек. Также упоминается и о сбитом рейсе МН17.
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