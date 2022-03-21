Парламентарии 13 стран призвали обновить украинскую противовоздушную оборону

Соответствующее заявление с призывом обновить украинскую противовоздушную оборону было подписано депутатами парламентов США, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Ирландии, Нидерландов и Швеции.
Парламентарии призывают:
🔻 Поддержать военную и гражданскую оборону Украины – защитить воздушное пространство и прекратить передвижение вражеской техники по Украине. Это можно сделать, предоставив Украине противотанковое и противовоздушное оружие.
🔻 Оказать гуманитарную помощь – обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют россияне; спасти раненых и беженцев.
🔻 Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу для всех соседних государств. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, обнародовавший текст этого заявления, выразил искреннюю благодарность своим коллегам за поддержку Украины в это непростое время.
Парламентарии призывают:
🔻 Поддержать военную и гражданскую оборону Украины – защитить воздушное пространство и прекратить передвижение вражеской техники по Украине. Это можно сделать, предоставив Украине противотанковое и противовоздушное оружие.
🔻 Оказать гуманитарную помощь – обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют россияне; спасти раненых и беженцев.
🔻 Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу для всех соседних государств. Важно, чтобы Россия признала свою ответственность за соблюдение Женевских конвенций.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, обнародовавший текст этого заявления, выразил искреннюю благодарность своим коллегам за поддержку Украины в это непростое время.
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