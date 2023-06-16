Парламент Швейцарии одобрил поправку к закону о реэкспорте оружия

Верхняя палата парламента (Совет кантонов) Швейцарии при определенных условиях может разрешать реэкспорт оружия, приобретенного у него, третьим странам, в том числе и Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба парламента Швейцарии.
Об этом сообщает пресс-служба парламента Швейцарии.
Парламентарии поддержали инициативу Комитета по вопросам политики безопасности 22 голосами против 17, еще четыре депутата воздержались.
Условием также является то, что страна, принимающая решение о передаче оружия, не участвует в конфликте, серьезно не нарушает права человека и не осуществляет свое право на самооборону.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил верхнюю палату парламента Швейцарии "за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия".
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