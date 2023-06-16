Парламент Швейцарии одобрил поправку к закону о реэкспорте оружия

15:35 07 июня Киев, Украина

Верхняя палата парламента (Совет кантонов) Швейцарии при определенных условиях может разрешать реэкспорт оружия, приобретенного у него, третьим странам, в том числе и Украиной.



Об этом сообщает пресс-служба парламента Швейцарии.

"Совет кантонов хочет разрешить другим странам передавать военную технику, купленную в Швейцарии, при определенных условиях. Совет принял соответствующую парламентскую инициативу от Комиссии по политике безопасности. Законодательный проект, основывающийся на другой инициативе, уже находится на стадии разработки", — говорится в сообщении.

Парламентарии поддержали инициативу Комитета по вопросам политики безопасности 22 голосами против 17, еще четыре депутата воздержались.

"Для стран, которые соблюдают швейцарские ценности и покупают швейцарские военные материалы, срок действия деклараций о нераспространении будет ограничен пятью годами", — говорится в сообщении.

Условием также является то, что страна, принимающая решение о передаче оружия, не участвует в конфликте, серьезно не нарушает права человека и не осуществляет свое право на самооборону.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил верхнюю палату парламента Швейцарии "за важный шаг по разблокированию реэкспорта швейцарского оружия".