Парламент Швеции утвердил передачу Украине дополнительного пакета военной помощи

Парламент Швеции Риксдаг одобрил передачу Украине нового пакета помощи общей стоимостью 3,25 миллиарда шведских крон (около €270 млн), о котором ранее уже заявляло правительство страны.

"Решение означает, что область расходов на оборону и меры по случаю непредвиденных обстоятельств в бюджете центрального правительства будут увеличены на 545 миллионов шведских крон в 2023 году", — говорится в сообщении.