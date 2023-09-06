Парламент Швеции утвердил передачу Украине дополнительного пакета военной помощи

Парламент Швеции Риксдаг одобрил передачу Украине нового пакета помощи общей стоимостью 3,25 миллиарда шведских крон (около €270 млн), о котором ранее уже заявляло правительство страны.
Об этом идет речь на сайте шведского парламента.
Новый пакет помощи будет содержать боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (около 90 млн евро), а также транспортные средства и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (около 180 млн евро).
Парламент Швеции также разрешил выкупать для Украины ракеты класса "воздух-воздух" типа Rb 99 для укрепления украинской ПВО.
Новый пакет помощи будет содержать боеприпасы и запчасти на сумму до 1,1 млрд шведских крон (около 90 млн евро), а также транспортные средства и оборудование для разминирования на сумму до 2,15 млрд шведских крон (около 180 млн евро).
Парламент Швеции также разрешил выкупать для Украины ракеты класса "воздух-воздух" типа Rb 99 для укрепления украинской ПВО.
15 августа стало известно, что правительство Швеции предоставит Украине очередной тринадцатый пакет военной помощи.
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