Парламент решил не усиливать наказание за подделку и использование Covid-сертификатов

07:18 26 Январь Киев, Украина

Законопроект No6084, предполагающий усиление наказания за подделку Covid-документов, не прошел второе чтение, говорится на сайте парламента.



Инициатором ужесточения наказание за подделку сертификатов и справок о вакцинации в прошлом году выступил премьер-министр Денис Шмыгаль. В пояснительной записке к законопроекту глава правительства настаивал, что ужесточение ответственности является вопросом эпидемиологической, а значит и национальной безопасности.



Депутатам предлагали дополнить Уголовный кодекс статьей 3213, предусматривающей ответственность:

штраф от 17000 до 34000 гривен или ограничение свободы до 2-х лет - за использование поддельных документов о прививках;

штраф от 34000 до68 000 гривен или лишения свободы сроком до 2-х лет - за внесение медиками ложных сведений о прививках;

штраф от 85000 до 170000 тысяч гривен или лишения свободы до 3-х лет - за изготовление для сбыт документов о прививках.

В настоящее время факты подделки ковид-сертификатов чаще всего квалифицируют по статье 358 Уголовного кодекса. Наказанием за изготовление и сбыт может быть штраф в размере 17 тысяч гривен, однако некоторым нарушителям может грозить лишение свободы до пяти лет.



При использовании поддельных справок или сертификатов можно получить 850 гривен штрафа или до 2-х лет ограничения свободы.



Дела по внесению ложных данных в электронные ресурсы правоохранители квалифицируют по статье "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней".



Нарушители могут получить до 6 лет лишения свободы с лишением права вести определенную деятельность сроком до 3-х лет.