Парламент поддержал ликвидацию ОАСК

Парламент проголосовал законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК), глава которого Павел Вовк недавно попал под персональные санкции США.
Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что депутаты в Верховной Раде проголосовали также за законопроект №5370 об образовании Киевского городского окружного административного суда. Первый поддержали 310 голосов, второй - 326.
Со дня вступления в силу данного закона ОАСК прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудимых этому суду, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.
Президент Владимир Зеленский еще 13 апреля 2021 г. внес в Совет этот законопроект как неотложный.
Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что депутаты в Верховной Раде проголосовали также за законопроект №5370 об образовании Киевского городского окружного административного суда. Первый поддержали 310 голосов, второй - 326.
Со дня вступления в силу данного закона ОАСК прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудимых этому суду, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.
Президент Владимир Зеленский еще 13 апреля 2021 г. внес в Совет этот законопроект как неотложный.
Почему решили ликвидировать ОАСК
ОАСК является судом первой инстанции, который рассматривает споры по избирательному процессу, принятию, прохождению или увольнению с государственной службы, дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, которые находятся в Киеве.
Одним из последних решений Окружного административного суда Киева было снятие статуса памятки со здания "Цветов Украины", что фактически позволяет застройщику снести это сооружение. Оно вызвало резонанс в обществе и недовольство со стороны городских властей КГГА, которые
ОАСК является судом первой инстанции, который рассматривает споры по избирательному процессу, принятию, прохождению или увольнению с государственной службы, дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, которые находятся в Киеве.
Одним из последних решений Окружного административного суда Киева было снятие статуса памятки со здания "Цветов Украины", что фактически позволяет застройщику снести это сооружение. Оно вызвало резонанс в обществе и недовольство со стороны городских властей КГГА, которые
планируют подать апелляцию на соответствующее решение суда.
До этого суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку по поводу национализации "Приватбанка", а также о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата — тогда судьи приняли решение из-за возможного вмешательства государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.
Кроме этого, главой ОАСК является Павел Вовк, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
Против Волка в США применили санкции. Это сделали из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы. Сам Вовк заявил, что введение санкций не стало для него неожиданностью, а Госдеп США, по его словам, ввели в заблуждение "определенные международные структуры".
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