Парламент поддержал ликвидацию ОАСК

14:46 13 декабря Киев, Украина





Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что депутаты в Верховной Раде проголосовали также за законопроект №5370 об образовании Киевского городского окружного административного суда. Первый поддержали 310 голосов, второй - 326.



Со дня вступления в силу данного закона ОАСК прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудимых этому суду, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.



Президент Владимир Зеленский еще 13 апреля 2021 г. внес в Совет этот законопроект как неотложный. Парламент проголосовал законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК) , глава которого Павел Вовк недавно попал под персональные санкции США.Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что депутаты в Верховной Раде проголосовали также за законопроект №5370 об образовании Киевского городского окружного административного суда. Первый поддержали 310 голосов, второй - 326.Со дня вступления в силу данного закона ОАСК прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудимых этому суду, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.Президент Владимир Зеленский еще 13 апреля 2021 г. внес в Совет этот законопроект как неотложный.

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суду, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован", – заявил тогда президент.

Почему решили ликвидировать ОАСК

ОАСК является судом первой инстанции, который рассматривает споры по избирательному процессу, принятию, прохождению или увольнению с государственной службы, дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, которые находятся в Киеве.



Одним из последних решений Окружного административного суда Киева было снятие статуса памятки со здания "Цветов Украины", что фактически позволяет застройщику снести это сооружение. Оно вызвало резонанс в обществе и недовольство со стороны городских властей КГГА, которые

планируют подать апелляцию на соответствующее решение суда.

До этого суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку по поводу национализации "Приватбанка", а также о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата — тогда судьи приняли решение из-за возможного вмешательства государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица.



Кроме этого, главой ОАСК является Павел Вовк, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.



Против Волка в США применили санкции. Это сделали из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы. Сам Вовк заявил, что введение санкций не стало для него неожиданностью, а Госдеп США, по его словам, ввели в заблуждение "определенные международные структуры".