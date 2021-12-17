Парламент пересмотрит "молодежный возраст"

20:46 21 Июль Киев, Украина

Понятие - молодежный возраст в Украине, не совпадает с подходом ООН Парламент принял решение пересмотреть закон и снизить официальный возраст молодежи с 35 лет до 29 лет.

ЗА - проголосовали 265 парламентариев.



Авторы проекта закона объясняют, что действующее законодательство устанавливает широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), а это приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.



По мнению парламентариев, уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь больше всего нуждается в поддержке.



В пояснительной записке подчеркивается, что подход к определению понятия молодежь в Украине не совпадает с подходом ООН, согласно которому молодежью считают людей в возрасте 15-24 года. В Стратегии Европейского союза возрастные рамки установлены на уровне 13-30 лет.



Кроме того, этот закон предлагает создать Нацсовет по вопросам молодежи при Кабинете министров, предусматривает расширение сети молодежных центров и внедрение молодежных работников на местах для эффективной молодежной работы.



Также создается Украинский молодежный фонд, который будет выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.