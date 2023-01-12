Парламент определил порядок прохождения военной службы иностранцами. Что изменилось

17:58 12 января Киев, Украина





Как сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, "за" проголосовал 321 депутат.



Гончаренко отметил, что в предыдущих редакциях законопроекта указывались только те подразделения, которые подчиняются Сегодня 12 января Верховная Рада Украины приняла в целом Законопроект №8098 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины и других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований.Как сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, "за" проголосовал 321 депутат.Гончаренко отметил, что в предыдущих редакциях законопроекта указывались только те подразделения, которые подчиняются ВСУ , но не были включены образовавшиеся при Нацгвардии Украины подразделения: к таким относится, например, полк "Азов".

"В связи с этим военнослужащие-иностранные граждане, проходящие службу, в частности, в полку "Азов", не имели возможности легально находиться на территории Украины и в будущем не могли получить украинское гражданство. Теперь эти ошибки исправлены", - подчеркнул нардеп.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства, согласно закону проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.