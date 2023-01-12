Парламент определил порядок прохождения военной службы иностранцами. Что изменилось

Сегодня 12 января Верховная Рада Украины приняла в целом Законопроект №8098 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины и других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований.
Как сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, "за" проголосовал 321 депутат.
Гончаренко отметил, что в предыдущих редакциях законопроекта указывались только те подразделения, которые подчиняются ВСУ, но не были включены образовавшиеся при Нацгвардии Украины подразделения: к таким относится, например, полк "Азов".
Как сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, "за" проголосовал 321 депутат.
Гончаренко отметил, что в предыдущих редакциях законопроекта указывались только те подразделения, которые подчиняются ВСУ, но не были включены образовавшиеся при Нацгвардии Украины подразделения: к таким относится, например, полк "Азов".
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, к категории военнослужащих приравниваются иностранцы и лица без гражданства, согласно закону проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.
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