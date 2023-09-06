Парламент одобрил отставку Алексея Резникова - нардеп

17:08 05 сентября Киев, Украина

Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с поста министра обороны. О данном решении было объявлено народным депутатом Ярославом Железняком через мессенджер Telegram.

За данное решение проголосовало 327 народных депутатов:
  • СН - 210
  • ЕС - 24
  • Батькивщина - 11
  • Платформа за жизнь и мир - 20
  • За будущее - 11
  • Голос - 10
  • Доверие - 15
  • Восстановление Украины - 12
  • Внефракционные - 14
Министр лично представил отчет о своей работе на посту министра обороны, который охватывал 552 дня в должности.