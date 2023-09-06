Парламент одобрил отставку Алексея Резникова - нардеп

Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с поста министра обороны. О данном решении было объявлено народным депутатом Ярославом Железняком через мессенджер Telegram.
За данное решение проголосовало 327 народных депутатов:
За данное решение проголосовало 327 народных депутатов:
- СН - 210
- ЕС - 24
- Батькивщина - 11
- Платформа за жизнь и мир - 20
- За будущее - 11
- Голос - 10
- Доверие - 15
- Восстановление Украины - 12
- Внефракционные - 14
Министр лично представил отчет о своей работе на посту министра обороны, который охватывал 552 дня в должности.
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