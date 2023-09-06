Парламент одобрил отставку Алексея Резникова - нардеп

17:08 05 сентября Киев, Украина





За данное решение проголосовало 327 народных депутатов: Парламент одобрил отставку Алексея Резникова с поста министра обороны. О данном решении было объявлено народным депутатом Ярославом Железняком через мессенджер Telegram.За данное решение проголосовало 327 народных депутатов:

СН - 210

ЕС - 24

Батькивщина - 11

Платформа за жизнь и мир - 20

За будущее - 11

Голос - 10

Доверие - 15

Восстановление Украины - 12

Внефракционные - 14

Министр лично представил отчет о своей работе на посту министра обороны, который охватывал 552 дня в должности.