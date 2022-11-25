Парламент Нидерландов признал россию государством — спонсором терроризма

Палата представителей Нидерландов признала россию государством — спонсором терроризма из-за войны в Украине. За такое решение проголосовало большинство парламентариев.
Об этом сообщает местное агентство NRC.
Решение было одобрено большинством голосов. В том числе его поддержали депутаты Народной партии за свободу и демократию, Трудовой партии, Христианско-демократической партии и «Зеленых левых».
Российская армия структурно и преднамеренно наносит удары по гражданским целям в Украине, говорится в документе. Депутаты также призвали к максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной областях.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что законы страны не предусматривают никаких санкций для тех, кого признали спонсором терроризма. В то же время он отметил, что если аналогичные резолюции примут в других странах Евросоюза или НАТО, можно было бы совместно присвоить россии этот статус.
23 ноября решение о признании рф государством — спонсором терроризма принял Европейский парламент. В резолюции подчеркивалось, что россия совершала преднамеренные нападения и зверства против гражданского населения Украины, уничтожала объекты гражданской инфраструктуры; и такие действия приравниваются к актам террора и представляют собой военные преступления. Европарламентарии отмечали, что резолюция подготовит почву для привлечения президента владимира путина и его правительства к ответственности перед международным трибуналом.
После этого россия обрушила новые ракетные удары на Украину. Всего было выпущено 67 снарядов, погибли 10 человек, большая часть населения осталась без электричества. Президент Украины Владимир Зеленский связал атаку с резолюцией Европарламента и подчеркнул, что россия доказала всему свету, что все сказанное в документе — правда.
Ранее россию признали государством-спонсором терроризма Литва, Латвия, Эстония, Чехия.
Решение было одобрено большинством голосов. В том числе его поддержали депутаты Народной партии за свободу и демократию, Трудовой партии, Христианско-демократической партии и «Зеленых левых».
Российская армия структурно и преднамеренно наносит удары по гражданским целям в Украине, говорится в документе. Депутаты также призвали к максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной областях.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что законы страны не предусматривают никаких санкций для тех, кого признали спонсором терроризма. В то же время он отметил, что если аналогичные резолюции примут в других странах Евросоюза или НАТО, можно было бы совместно присвоить россии этот статус.
23 ноября решение о признании рф государством — спонсором терроризма принял Европейский парламент. В резолюции подчеркивалось, что россия совершала преднамеренные нападения и зверства против гражданского населения Украины, уничтожала объекты гражданской инфраструктуры; и такие действия приравниваются к актам террора и представляют собой военные преступления. Европарламентарии отмечали, что резолюция подготовит почву для привлечения президента владимира путина и его правительства к ответственности перед международным трибуналом.
После этого россия обрушила новые ракетные удары на Украину. Всего было выпущено 67 снарядов, погибли 10 человек, большая часть населения осталась без электричества. Президент Украины Владимир Зеленский связал атаку с резолюцией Европарламента и подчеркнул, что россия доказала всему свету, что все сказанное в документе — правда.
Ранее россию признали государством-спонсором терроризма Литва, Латвия, Эстония, Чехия.
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