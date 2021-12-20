Парламент назначил трех членов Нацсовета по ТВ

13:40 15 Декабрь Киев, Украина

Сегодня, 15 декабря народные депутаты выбрали членов Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию по своей квоте.

Верховная Рада 15 декабря приняла решение о назначении на должности членов Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию по своей квоте Александра Бурмагина, Олега Черныша и Ольгу Герасимьюк.

На должности претендовали 13 кандидатур. С помощью рейтингового голосования были назначены:

Ольга Герасимьюк – глава Нацсовета с 2020 года - получила поддержку 268 нардепов;

Александр Бурмагин – медиаюрист ОО “Платформа прав человека” - получил поддержку 283 нардепов;

Олег Черныш – член Нацсовета с 2014 года, ранее был главой департамента по развитию сетей вещания ряда телеканалов - его поддержали 273 нардепа.

Напомним, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию отсрочил проведение конференции по избранию члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины в правозащитной сфере, ранее запланированную на период с 15 по 19 ноября. Новую дату пообещали определить после отмены в Киеве красного уровня эпидемической опасности.

Члена наблюдательного совета от общественных объединений в правозащитной сфере будет избираться на место исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко, полномочия которого завершаются 7 декабря 2021 года.

Ранее ОО "Центр информации о правах человека" обнародовал открытое обращение к председателю Нацсовета Ольге Герасимьюк, председателю и членам Общественной комиссии по вопросам проведения конференций. В нем правозащитники утверждали, что в состав Наблюдательного совета НСТУ своих представителей делегировали фейковые правозащитные организации с целью избрать в этот орган своего представителя.