Парламент Канады одобрил резолюцию, в которой назвал действия россии в Украине геноцидом

14:45 28 апреля Киев, Украина

На основании доказательств системных и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, которые устроили против украинцев российские военные по указанию диктатора владимира путина и членов Госдумы, Парламент Канады единогласно признал действия россии в Украине геноцидом.
 
Об этом сообщает La Presse со ссылкой на соответствующее постановление.

Автором документа стала критик по иностранным делам Хизер Макферсон. В постановлении говорится, что «россия в ходе войны совершала массовые зверства и систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины».
 
В ходатайстве указывается, что военные преступления рф в Украине включают: массовые зверства, систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, физический вред, психический вред, изнасилование.
 
Канада была одной из первых стран, обратившихся в Международный уголовный суд для расследования заявлений о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине.
«Нам необходимо финансировать Международный уголовный суд и делать больше, чтобы убедиться, что у него есть все инструменты и ресурсы, необходимые для расследования и привлечения к ответственности тех, кто стоит за этим геноцидом. Мы поддержим украинский народ в его борьбе за справедливость», — заявила Макферсон.
Она также призвала премьер-министра Канады Джастина Трюдо ужесточить санкции против россии и увеличить объем гуманитарной помощи Киеву.
«российская федерация совершила акты геноцида в отношении мирного населения, в том числе на временно оккупированных территориях, в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийствах, похищениях людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасилованиях, а также осквернении трупов», — говорится в сообщении Рийгикогу.
 