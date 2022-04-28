Парламент Канады одобрил резолюцию, в которой назвал действия россии в Украине геноцидом

14:45 28 апреля Киев, Украина

На основании доказательств системных и массовых военных преступлений и преступлений против человечности, которые устроили против украинцев российские военные по указанию диктатора владимира путина и членов Госдумы, Парламент Канады единогласно признал действия россии в Украине геноцидом.





Автором документа стала критик по иностранным делам Хизер Макферсон. В постановлении говорится, что «россия в ходе войны совершала массовые зверства и систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины». Об этом сообщает La Presse со ссылкой на соответствующее постановление.Автором документа стала критик по иностранным делам Хизер Макферсон. В постановлении говорится, что «россия в ходе войны совершала массовые зверства и систематические случаи преднамеренных убийств мирных жителей Украины».

В ходатайстве указывается, что военные преступления рф в Украине включают: массовые зверства, систематические случаи преднамеренных убийств украинских мирных жителей, осквернение трупов, насильственное перемещение украинских детей, пытки, физический вред, психический вред, изнасилование.

Канада была одной из первых стран, обратившихся в Международный уголовный суд для расследования заявлений о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине.

«Нам необходимо финансировать Международный уголовный суд и делать больше, чтобы убедиться, что у него есть все инструменты и ресурсы, необходимые для расследования и привлечения к ответственности тех, кто стоит за этим геноцидом. Мы поддержим украинский народ в его борьбе за справедливость», — заявила Макферсон.

Она также призвала премьер-министра Канады Джастина Трюдо ужесточить санкции против россии и увеличить объем гуманитарной помощи Киеву.