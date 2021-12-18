Парламент Грузии немедленно возвращает в Киев своего посла

08:40 10 Апрель Киев, Украина

Отношения между Украиной и Грузией всегда были дружественными. Поэтому прошлогодний отъезд грузинского посла из Киева был ожидаемо временным. Вчера, 9 апреля, выступая перед парламентом, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство немедленно возвратить в Киев посла из-за масштабного стягивания войск России к границе Украины.

"Я не хочу заканчивать это выступление сегодня, 9 апреля, в день укрепления нашей независимости, без упоминания нынешней борьбы наших украинских друзей и выражения солидарности с ними! Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев", - объявила президент.

Отметим, ранее заявление в связи с ситуацией на Донбассе принял и комитет парламента Грузии по внешним связям. Дипломаты выразили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в заявлении говорилось, что Грузия приветствует углубление отношений между НАТО и Украиной и поддерживает более активное участие Североатлантического союза в Черноморском регионе как фактор повышения стабильности.

Напомним, 8 мая прошлого года Грузия отозвала своего посла в Украине из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение грузинских властей - ошибка.

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал, что посол отозван, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков.