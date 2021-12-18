Парламент Грузии немедленно возвращает в Киев своего посла

Отношения между Украиной и Грузией всегда были дружественными. Поэтому прошлогодний отъезд грузинского посла из Киева был ожидаемо временным. Вчера, 9 апреля, выступая перед парламентом, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала правительство немедленно возвратить в Киев посла из-за масштабного стягивания войск России к границе Украины.
Отметим, ранее заявление в связи с ситуацией на Донбассе принял и комитет парламента Грузии по внешним связям. Дипломаты выразили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, в заявлении говорилось, что Грузия приветствует углубление отношений между НАТО и Украиной и поддерживает более активное участие Североатлантического союза в Черноморском регионе как фактор повышения стабильности.
Напомним, 8 мая прошлого года Грузия отозвала своего посла в Украине из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение грузинских властей - ошибка.
В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал, что посол отозван, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков.
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