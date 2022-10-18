Парламент Эстонии признал россию государством-спонсором терроризма

Парламент Эстонии объявил россию государством, поддерживающим терроризм, а также призвал ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против рф и ее союзника беларуси.
Заявление было поддержано 88 депутатами парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было.
В парламенте заверили, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения "референдумов".
Парламент также поддержал расследование, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, а также считает необходимым проведение относительно виновных в преступлении агрессии судебного процесса в рамках специального международного трибунала.
Парламент также поддержал расследование, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, а также считает необходимым проведение относительно виновных в преступлении агрессии судебного процесса в рамках специального международного трибунала.
Кроме того, согласно заявлению, парламент Эстонии считает необходимым признать вооруженные силы созданных российской федерацией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" и частную военную компанию «Вагнер» террористическими организациями.
В документе парламент Эстонии также призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине.
В мае Сенат Чехии (верхняя палата парламента) признал преступления, совершаемые российской армией в Украине, геноцидом украинского народа. Тогда же Сейм Литвы признал россию террористическим государством: в единогласно принятой резолюции говорилось, что войска россии совершили массовые военные преступления на территории Украины.
В августе Сейм Латвии объявил россию спонсором терроризма и призвал ЕС приостановить выдачу виз россиянам. В августе парламентская ассамблея Совета Европы признала правящий режим в россии террористическим, а присутствие страны в Совбезе ООН — незаконным.
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