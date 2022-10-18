Парламент Эстонии признал россию государством-спонсором терроризма

14:40 18 октября Киев, Украина

Парламент Эстонии объявил россию государством, поддерживающим терроризм, а также призвал ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против рф и ее союзника беларуси.



Заявление было поддержано 88 депутатами парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было.









Парламент также поддержал расследование, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, а также считает необходимым проведение относительно виновных в преступлении агрессии судебного процесса в рамках специального международного трибунала. В парламенте заверили, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения "референдумов".Парламент также поддержал расследование, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, а также считает необходимым проведение относительно виновных в преступлении агрессии судебного процесса в рамках специального международного трибунала.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Парламент объявляет российский режим террористическим, а российскую федерацию — государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо совместно дать отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", — отмечается в заявлении.

Кроме того, согласно заявлению, парламент Эстонии считает необходимым признать вооруженные силы созданных российской федерацией так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" и частную военную компанию «Вагнер» террористическими организациями.

«Парламент поддерживает требование лишить российскую федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против российской федерации и ее союзника беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций», — говорится в заявлении.

В документе парламент Эстонии также призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной помощи Украине.

В мае Сенат Чехии (верхняя палата парламента) признал преступления, совершаемые российской армией в Украине, геноцидом украинского народа. Тогда же Сейм Литвы признал россию террористическим государством: в единогласно принятой резолюции говорилось, что войска россии совершили массовые военные преступления на территории Украины.



В августе Сейм Латвии объявил россию спонсором терроризма и призвал ЕС приостановить выдачу виз россиянам. В августе парламентская ассамблея Совета Европы признала правящий режим в россии террористическим, а присутствие страны в Совбезе ООН — незаконным.