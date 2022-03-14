Парламент Эстонии принял обращение в связи с агрессией России

17:42 14 марта Киев, Украина

Сегодня Riigikogu (Парламент Эстонии) 90 голосами принял обращение к парламентам стран-членов Европейского Союза, НАТО и других стран в связи с агрессией России против Украины.

Парламент выразил поддержку защитникам украинского государства и народа в их борьбе против Российской Федерации, развязавшей преступную войну, и призывал полностью поддержать Украину.



Парламент подчеркивает, что неспровоцированная агрессия и военные действия Российской Федерации являются вечным преступлением против мира и что все совершенные военные преступления должны быть наказаны, а также призывает государства-члены ООН принять незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны для предотвращения массовых жертв среди гражданского населения Украины.

Riigikoguпризывает парламенты всех стран принять заявления, призывающие их правительства поддержать введение дополнительных санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, причастных к агрессии. К немедленному введению всеобъемлющего торгового эмбарго в отношении РФ и Беларуси, что ограничило бы возможности агрессивных государств вести войну.



Кроме того, Парламент призывает государства закрыть свое воздушное пространство и порты для самолетов и кораблей Российской Федерации. Призывает членов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовать за исключение Российской Федерации из Совета Европы и призывает государства-члены немедленно принять решение по этому поводу.



А также призывает государства-члены поддержать официальную заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС и предоставить дорожную карту для достижения членства в НАТО.

Это первое решение от парламента страны, входящей в ЕС и НАТО. Первым быть сложно, ответственно и почетно.