Парламент Болгарии проголосовал за поставку Украине непригодных ракет С-300

20:03 27 сентября Киев, Украина

Парламент Болгарии 27 сентября проголосовал за поставку Украине непригодных ракет С-300 . Процедура принятия этого решения проходила за "закрытой дверью".

Об этом сообщает Sofia Globe.



Отмечается, что дебаты длились более трех часов, начавшись на открытом заседании, а затем перейдя за закрытую дверь, чтобы заслушать начальника Минобороны адмирала Эмиля Эфтимова и второго командующего ВВС бригадного генерала Петьо Мирчева.



Затем парламент перешел в следующий пункт повестки дня, оставив точный результат голосования неясным, а вице-спикер Росица Кирова его не объявила. Также не было ясно, почему голосование было закрытым.



О принятии решения относительно передачи Украины непригодных ракет С-300 журналистам сообщил представитель партии "Движение за права и свободы". Пророссийская партия "Возрождение" выступила против этого решения, а Болгарская социалистическая партия покинула зал заседаний.



Накануне адмирал Эфтимов заявил Болгарскому национальному телевидению, что ракеты С-300, которые Болгария поставит Украине, составляют от трех до пяти процентов от общего количества Болгарии, а вооружение, которое предоставила Болгария, не влияет на боеспособность военных страны.